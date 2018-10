Volley, Mondiali: pokerissimo Italia, battuta 3-1 la Cina

04/10/2018

Continua inarrestabile la marcia dell' Italia ai Mondiali femminili di Pallavolo. A Sapporo, le Azzurre hanno battuto 3-1 (20-25, 26–24, 25-16, 25-20 i parziali) le campionesse olimpiche della Cina , chiudendo la prima fase al primo posto a punteggio pieno Ora per qualificarsi alla Top Six, le ragazze di Mazzanti trovano sulla loro strada Thailandia, Azerbaigian, Russia e Stati Uniti (7-11 ottobre).

Trascinate dai 29 punti di una monumentale Egonu, Chirichella e compagne fanno fuori senza troppi patemi anche le fortissime cinesi e si portano in dote alla seconda fase 15 punti, una bella ipoteca verso la Final Six. Con Russia e Stati Uniti le ragazze di Mazzanti sono favoritissime per i tre posti che garantiscono la terza fase (14-16 ottobre).