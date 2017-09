Us Open, Fognini: "Grave errore, ho pianto"

4 settembre 2017

Fabio Fognini torna sul grave episodio che gli è costato l'espulsione dagli Us Open: "Sono qui per chiedere scusa di nuovo a tutti - dice a Sky -. Non solo al giudice arbitro, al giudice di sedia. E a tutti coloro che comunque si sono sentiti offesi, le donne in primis. Io non ho nulla contro di loro. Essere stato descritto parlando di sessismo o cose del genere... Non sono vere. Ho anche pianto. Sono sposato, ho una mamma, una sorella, ho sempre amato le donne e sempre rispettate. Mi dispiace".