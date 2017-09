Tennis, Wimbledon prenota un posto nel box della Williams per la figlia

15 settembre 2017

Wimbledon ha fatto un regalo a Serena Williams e alla figlia appena nata. Gli organizzatori dello Slam hanno riservato un posto nel box dell'ex numero uno per Alexis Olympia e l'hanno riempito di vestitini per neonati con il logo del torneo. Su Instagram il profilo ufficiale di Wimbledon ha postato la foto in cui c'è un cartello con scritto: "Riservato ad Alexis Olympia Ohanian Jr, la fan n°1 di Serena".