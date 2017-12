Tennis, Venus Williams: "Punto a Tokyo 2020"

1 dicembre 2017

"Non ho alcuna intenzione di smettere": il messaggio, forte e chiaro, arriva da Venus Williams che a 37 anni si sente ancora al top della forma. La tennista statunitense ha confessato al magazine Entrepreneur di sognare la sua sesta partecipazione ai Giochi Olimpici: "Tokyo 2020 è all'orizzonte, non è qualcosa di impossibile. Proverò a raggiungere questo obiettivo" ha detto la maggiore delle sorelle Williams, numero 5 del tennis mondiale.

Venus è reduce da una stagione più che positiva nella quale ha raggiunto due finali Slam: agli Australian Open è stata sconfitta in finale dalla sorella minore Serena mentre a Wimbledon ha dovuto cedere il passo alla Muguruza. Ma la 37enne ha dimostrato di essere competitiva ai massimi livelli, motivo per cui ad appendere la racchetta al chiodo non ci pensa prorpio. Almeno per ora. E anzi rilancia con l'idea di arrivare a Tokyo 2020, prossima Olimpiade. La Williams ha già partecipato 5 volte ai Giocho Olimpici mettendosi al collo quattro medaglie: un oro nel singolare a Sidney 2000 e tre ori nel doppio con la sorella Serena empre a Sidney poi a Pechino 2008 e a Londra 2012.