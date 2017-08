Tennis, Sara Errani squalificata per due mesi

7 agosto 2017

Nei prossimi giorni la stessa Errani spiegherà in conferenza stampa quanto accaduto. L'Arimidex, come detto, è infatti uno stimolatore ormonale e metabolico che viene normalmente usato per trattare i tumori al seno e, senza esenzione terapeutica, viene considerato doping. Perché quindi Sarita avrebbe dovuto assumerlo? E infatti in effetti si parla di una contaminazione del cibo. Lo ha spiegato la stessa Errani con una lunga lettera pubblicata sui suoi profili social e che riportiamo qui stotto. Per la cronaca, nei 15 precedenti di positività registrate nel mondo, tutti gli atleti erano infatti stati sempre sanzionati, compreso il 35enne canottiere azzurro Niccolò Mornati cui, alla vigilia di Rio 2016, furono inflitti 4 anni di stop dal tribunale nazionale antidoping (poi dimezzati in appello).

SARITA: COLPA DELLA CONTAMINAZIONE DEL CIBO

Ciao a tutti, in seguito a un controllo delle urine effettuato il 16 febbraio scorso, fatto mentre mi trovavo a casa dei miei genitori, sono stata trovata positiva al LETROZOLO, una sostanza che è sulla lista proibita del programma anti-doping WADA.

Non ho mai assunto, nella vita e durante la mia carriera, nessuna sostanza proibita.

Dal primo giorno in cui sono diventata professionista ho sempre seguito puntigliosamente il programma WADA; non ho mai chiesto una deroga, neppure quando ne avrei avuto bisogno perché malata.

Questa sostanza è tuttavia presente nel Femara, un medicinale che mia madre assume giornalmente dal 2012 a scopo terapeutico, in seguito a un intervento chirurgico subito per un tumore al seno, ed è quindi presente tra le mura domestiche.



Questo medicinale è molto pericoloso per la salute, se assunto da una persona di sesso femminile che non sia ancora in menopausa. Oltre a sgradevoli effetti collaterali (rischio di tumore alle ovaie, riduzione della densità ossea, osteoporosi, gravi effetti cerebrovascolari o cardiovascolari) provoca, se assunto ripetutamente, una sorta di menopausa "chimica".

Allo stesso tempo non sono mai stati dimostrati effetti di miglioramento delle prestazioni fisico/atletiche in soggetti di sesso femminile.



Assieme ai miei famigliari abbiamo pensato e ripensato, cercando di capire come possa essere successo questo tipo di contaminazione, dato che io sono sicura al 100% di non avere assunto una pastiglia per errore.

L'unica ipotesi percorribile è stata quella di una accidentale contaminazione del cibo consumato all'interno della nostra casa. Questa ipotesi è stata ulteriormente supportata da un test sui capelli, al quale mi sono volontariamente sottoposta.

E' stato sperimentalmente verificato che l'assunzione di una quantità pari o superiore a quella di una singola compressa di Femara produce una quantità di letrozolo rilevabile nei capelli di chi l'assume. Nei miei capelli non ne è stata trovata la minima traccia.