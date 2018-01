Tennis: Murray rinuncia agli Australian Open

4 gennaio 2018

Niente Australian Open per Andy Murray. Il campione scozzese, fermo da questa estate dopo l'infortunio subito all'anca destra durante il torneo di Wimbledon, nei giorni scorsi aveva già rinunciato a partecipare al torneo di Brisbane. "Sfortunatamente non giocherò a Melbourne quest'anno perché non sono ancora pronto per essere competitivo - ha detto il 30enne ex numero uno del mondo - Spero di poter tornare a giocare presto".