Tennis: morta Jana Novotna, vinse Wimbledon nel 1998

20 novembre 2017

"Dopo una lunga battaglia contro il cancro, Jana è morta in pace, circondata dalla famiglia nella sua nativa Repubblica Ceca". Il cordoglio della WTA: "E' con grande tristezza che la WTA annuncia la morte, nella giornata di domenica 19 novembre, di Jana Novotna, 49 anni". A ricordare la ceca ci ha pensato anche Steve Simon della WTA: "Jana era fonte di ispirazione per chiunque la conoscesse, non solo in campo. La sua stella brillerà per sempre. Ci stringiamo attorno alla sua famiglia".



Jana Novotna ha vinto 24 titoli in 14 anni di carriera nel singolo. Nel 1998, dopo due finali perse nel 1993 e nel 1997 sull'erba inglese, rispettivamente contro Steffi Graf e Martina Hingis, trionfò a Wimbledon, battendo la francese Nathalie Tauziat. Raggiunse la finale di un torneo del Grande Slam anche nel 1991 agli Australian Open, battuta da Monica Seles. La sua specialità era il doppio: 76 titoli tra femminile e misto, con rispettivamente 12 e 4 titoli nei tornei del Grande Slam. In totale, sono 110 i titoli conquistati dalla Novotna, che vanta anche tre medaglie olimpiche. Nel 1988 e nel 1996, infatti, ottenne l'argento nel doppio femminile, in entrambi i casi insieme ad Helena Sukova. Ad Atlanta, inoltre, vinse anche il bronzo, battendo nella finalina Mary Joe Fernandez. Nel 2005 era stata inserita nella International Tennis Hall of Fame.