Tennis, Madrid: la Bouchard manda a casa Maria

9 maggio 2017

Hanno affilato le racchette come coltelli Eugenie Bouchard e Maria Sharapova nella sfida tra regine del Mutua Madrid Open. La canadese è stata la collega più dura sul ritorno in campo della russa, accusata di essere "un cattivo esempio, un'imbrogliona per l'uso di meldonium". E la rivalità si è vista in ogni colpo di una sfida intensa vinta 6-4 al terzo set dalla Bouchard. Un grande spettacolo durato 2 ore e 50 minuti.

La Bouchard non nasconde la soddisfazione dopo la vittoria: "Avevo delle motivazioni extra non solo perchè non l'avevo mai battuta ma anche per le circostanze. E tante giocatrici, anche quelle con cui di solito non parlo, erano venute ad augurarmi buona fortuna. Molte giocatrici mi hanno augurato buona fortuna prima della partita, ho giocato anche per loro. Questo dimostra che la maggior parte di loro ha la mia stessa opinione, solo che hanno paura a dirlo. Ma in privato ho ricevuto un grande supporto e anche per questo ero particolarmente ispirata.



Ben diverso l'umore della Sharapova: "Avrei dovuto vincere il primo set. Ho avuto un calo dopo aver preso il break di vantaggio. Nel secondo set ho giocato più dentro il campo e sono stata più aggressiva ma nel terzo non sono riuscita a sfruttare le opportunità che mi sono creata. Pressione particolare? No, è da anni che sono nel tour, non presto troppa attenzione a quello che mi circonda. Non sono rimasta sorpresa del suo livello di gioco, non mi aspettavo nulla di diverso".