Tennis, la Muguruza è la nuova numero 1

7 settembre 2017

“E’ un sogno che diventa realtà” queste le parole che Garbine Muguruza ha pronunciato in un videomessaggio. Dalla prossima settimana, quando si aggiorneranno le classifiche, la tennista spagnola diventerà la nuova numero uno del ranking Wta. "Non sarei mai arrivata fin qui senza l’aiuto della mia famiglia, del mio team e dei miei tifosi" ha proseguito. "Spero di rimanere in questa posizione il più a lungo possibile".

La Muguruza, grazie alla sconfitta di Karolina Pliskova per mano di Coco Vandeweghe allo Us Open, scalzerà la ceca classe '92 rimasta sul trono per nove settimane e diventerà la seconda spagnola a raggiungere questo traguardo dopo Arantxa Sanchez- Vicario che ha occupato, nel 1995, la prima posizione per 12 settimane.



La tennista spagnola, classe '93, allo Us Open è stata eliminata agli ottavi di finale da Petra Kvitova.