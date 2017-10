Tennis, Federer travolge Nadal e trionfa a Shanghai

15 ottobre 2017

Nuovo capitolo a favore di Roger Federer nell'eterna sfida contro l'amico-nemico Rafa Nadal . Lo svizzero ha vinto il Masster 1000 di Shanghai, battendo il numero uno del mondo per 6-4, 6-3 in 1h12' di gioco. Un successo mai in discussione quello cinese, in una partita aperta e chiusa da un break a favore di King Roger, che ora si avvicina allo spagnolo anche nella classifica mondiale Atp. Per Federer è il 94° titolo in carriera.

Federer ha ottenuto la 15.a vittoria sul rivale di una vita su 38 incroci, la quarta solo quest'anno dopo Australiano Open, Indian Wells e Miami. Nadal non batte Federer dalla semifinale degli Australian Open del 2014. Per il fuoriclasse di Basilea si tratta del secondo trionfo nel Masters 1000 cinese, dove aveva già vinto nel 2014. Federer è alla 27.a affermazione in un "1000", categoria in cui proprio Nadal insieme a Djokovic detiene il record di vittorie con 30 titoli all'attivo.



Sfuma invece per lo spagnolo la possibilità di aggiudicarsi per la prima volta in carriera uno dei pochi trofei che gli manca in bacheca. Con questa sconfitta si interrompe anche la striscia positiva di Rafa, imbattuto da 16 match e reduce dai successi di Pechino e New York.



La consistenza al servizio di Federer (10 ace complessivi, nessuna palla break concessa) ha fatto la differenza in questo match. Lo svizzero ha strappato la battuta a Nadal subito nel game di apertura e su quel vantaggio ha preso sicurezza, andando a chiudere 6-4 il primo set. Nel secondo equilibrio fino al 2-2, quando lo spagnolo è stato brekkato dal grande rivale, che da quel momento ha preso il largo, senza offrire più chance a Rafa di rientrare in partita.