Tennis, ATP Indian Wells: Federer annulla Nadal, Kyrgios elimina Djokovic

16 marzo 2017

Coloro che si attendevano una rivincita di Nadal dopo il ko della finale di Melbourne saranno rimasti delusi. A Indian Wells la musica non cambia e Federer domina il match con una partita giocata sempre in attacco. Un dato su tutti serve a comprendere la prestazione scintillante di Roger che concede solo una palla break (nel secondo gioco del primo set) in tutta la partita allo spagnolo. Per lo svizzero si tratta del terzo successo di fila ufficiale sul mancino di Manacor, evento mai accaduto in 13 anni di sfide: "E' una grande soddisfazione sapere di aver vinto gli ultimi tre confronti con Rafa ma la cosa più importante è essere riuscito a trionfare nella finale in Australia - le parole a caldo di Federer -. Penso che sia una delle imprese più belle che ho realizzato nella mia vita. Questa volta non festeggerò a lungo come fatto a Melbourne, devo tornare in campo tra un paio di giorno per provare a fare più strada possibile".



Il prossimo avversario di Roger sarà Kyrgios, capace di eliminare Djokovic, campione delle ultime tre edizioni di Indian Wells. Per il serbo si stratta della seconda sconfitta di fila contro l'australiano nel giro di due settimane dopo quella subita ad Acapulco. L'ex numero uno del mondo, che sta vivendo un periodo di crisi in questo avvio di 2017, non riesce ad ottenere nemmeno una palla break contro il 21enne di Canberra, 16esimo del ranking Atp. Tra gli altri incontri della notte a Indian Wells da segnalare il successo dello svizzero Stan Wawrinka che batte 3-6, 6-3, 7-6 il giapponese Yoshihito Nishioka e ai quarti affronterà l'austriaco Dominic Thiem, vincente 6-3, 6-2 sul francese Gael Monfils.