Tennis, Nadal salta il Queen's

14 giugno 2017

Rafael Nadal ha annunciato tramite la sua pagina Facebook che non giocherà il torneo Atp 500 del Queen's, in programma la settimana prossima, per riposare in vista di Wimbledon. Il tennista spagnolo, fresco vincitore del Roland Garros, rinuncia al tradizionale appuntamento londinese per il secondo anno di fila, dopo che nel 2016 aveva dato forfait a causa del problema al polso sinistro.



"Sono triste nel prendere questa decisione perché amo il Queen's, ho vinto il torneo nel 2008 e ogni volta che ho raggiunto la finale di Wimbledon èstato dopo aver giocato il Queen's", scrive Nadal. "Speravo di prendermi qualche giorno di riposo e di essere pronto, ma ho 31 anni e dopo una lunga stagione su terra rossa con tutte le emozioni del Roland Garros e dopo aver parlato con il mio team e i dottori, ho deciso che il mio corpo ha bisogno di una pausa se voglio essere pronto per giocare Wimbledon. Spero di vedervi al Queen's il prossimo anno", conclude lo spagnolo.