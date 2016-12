Roland Garros: la finale è Djokovic-Murray

3 giugno 2016

Nessuna sorpresa nel tabellone maschile visto che la finale vedrà di fronte Novak Djokovic e Andy Murray, il numero 1 e il numero 2 del mondo. Il serbo, alla terza finale di fila a Parigi, la quarta in carriera, e addirittura la sesta finale consecutiva in uno Slam, roba riuscita solo a Federer, ha superato in semifinale in tre set 6-2, 6-1, 6-4 il talentuoso 22enne austriaco Dominic Thiem, 13esima testa di serie. Nole è arrivato a 27 vittorie di fila in uno Slam, una striscia iniziata dopo la sconfitta in finale al Roland Garros 2015 contro Wawrinka.



Lo svizzero non potrà difendere il titolo visto che la sua corsa si è interrotta in semifinale contro Andy Murray. Lo scozzese lo ha battuto 6-4, 6-2, 4-6, 6-2, centrando così la sua prima finale in carriera a Parigi, anche la prima di un britannico negli ultimi 79 anni. Murray va a caccia del terzo titolo in un Major mentre Djokovic cerca il primo titolo a Parigi dopo tre finali perse.



Nel tabellone femminile la finale vedrà di fronte Serena Williams e Garbine Muguruza. In semifinale la statunitense, numero 1 del mondo, ha superato in due set 7-6, 6-4 l'olandese Kiki Bertens e ha così centrato la 27esima finale in uno Slam e la quarta a Parigi (ha vinto le precedenti tre). La Muguruza, spagnola nata a Caracas, in Venezuela, ha piegato in due set 6-2, 6-4 l'australiana Samantha Stosur e ha centrato la sua prima finale al Roland Garros (prima di una spagnola dopo Conchita Martinez nel 2000), la seconda in uno Slam dopo Wimbledon nel 2015. I precedenti vedono la Williams avanti 3-1 ma la Muguruza ha vinto in due set l'unica sfida giocata sulla terra, proprio a Parigi, nel secondo turno del 2014.