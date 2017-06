Roland Garros: Del Potro si scioglie, Murray vola agli ottavi

3 giugno 2017

Andy Murray accede agli ottavi di finale del Roland Garros , secondo Slam della stagione in corso di svolgimento sui campi in terra rossa di Parigi. Il britannico numero uno al mondo regola in 3 set (7-6, 7-5, 6-0) in 2 ore e 53 minuti un coriaceo Juan Martin Del Potro . L'argentino, 30esimo del ranking Atp, tiene testa al campione olimpico in carica soprattutto nel primo parziale, perso al termine di un equilibratissimo tie-break.

Il pubblico del Philippe-Chatrier si schiera tutto dalla parte di Del Potro che nel primo parziale vola sul 5-4 ma si fa annullare due set point. Si va così al tie-break che vive di continui colpi di scena prima del 10-8 finale per Murray. L'argentino accusa il colpo psicologico e perde il servizio in apertura di secondo set. Lo scozzese si lascia sorprendere in battuta nel decimo gioco ma conquista il break decisivo nel game successivo. Nel terzo set Del Potro crolla di schianto e Murray affonda il colpo chiudendo sul 6-0. Il prossimo avversario del britannico agli ottavi uscirà dalla sfida tra l'americano Isner e il russo Khachanov.



IL RESTO DELLA GIORNATA DI PARIGI

La pioggia ferma il Roland Garros 2017. Nel torneo maschile sono stati interrotti tre match: il primo di questi è quello tra Chung e Nishikori, con il giapponese avanti 2-1 nel conto dei set (5-7 4-6 7-6), ma con il quarto parziale fermo sul 3-0 per il coreano. La sfida tra Isner e Khachanov, invece, non ha visto neanche l'alba del secondo set: si riprenderà con il russo avanti 1-0 grazie al 6-7 del primo parziale. Infine, la sfida tutta francese tra Gasquet e Monfils è stata fermata sul 6-5 nel primo set per il numero 16 del mondo. Peggio è andata al torneo femminile. Non si sono disputati quattro incontri del terzo turno: Svitolina-Linette, Sevastova-Martic, Cepede-Duque Marino e Witthoeft Pliskova.



La giornata del torneo maschile si è aperta con il successo di Cilic su Lopez. Senza storia la sfida per il croato, che si è sbarazzato dello spagnolo con il risultato di 6-1 6-3 6-3 in 1h49' di gioco. Cilic, agli ottavi, affronterà Anderson, che ha vinto la maratona di 5 set e 4 ore di gioco contro l'inglese Edmund, battuto con il punteggio di 7-6 6-7 7-5 1-6 4-6. Verdasco ha invece eliminato con un sonoro 3-0 (6-2 6-1 6-3) l'uruguaiano Cuevas in appena 1h35'. Lo spagnolo attende ora uno tra Chung e Nishikori.



Il torneo femminile, invece, è stato inaugurato dalla Garcia, che ha eliminato al tie break la Hsieh (4-6, 6-4, 7-9). La padrona di casa affronterà agli ottavi la Cornet, che ha avuto ragione della Radwanska in soli due set e 1h23' di gioco. L'altro ottavo di finale sarà Suarez Navarro-Halep. La spagnola ha vinto con un doppio 6-4 contro la russa Vesnina, raggiungendo agli ottavi la romena, che ha invece battuto la Kasatkina con un 6-0 7-5 maturato in 1h20'. La Wozniacki, invece, ha eliminato la statunitense Bellis in tre set (6-2 2-6 6-3).