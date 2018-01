Melbourne: avanti Federer e Djokovic, eliminato Wawrinka

18 gennaio 2018

Roger Federer e Novak Djokovic staccano il pass per il terzo turno degli Australian Open . Lo svizzero n.2 al mondo e campione in carica ha superato in tre set per 6-4 6-4 7-6 il tedesco Jan-Lennard Struff e ora affronterà il francese Richard Gasquet. Il serbo ha battuto in rimonta il francese Gael Monfils per 4-6, 6-3 ,6-1, 6-3: sulla sua strada lo spagnolo Albert Ramos Vinolas. Fuori Stan Wawrinka , ko (6-2 6-1 6-4) con l’americano Tennys Sandgren.

Inizio perfetto, crepe nel terzo set e match: Federer fa un po' fatica a reggere il confronto alla lunga con Struff: nel terzo set il tedesco dà del filo da torcere fino al tie-break, dove lo svizzero riesce a mantenere lucidità e a portare a casa la qualificazione al terzo turno (6-4 6-4 7-6): qui incontrerà Gasquet. Esce di scena Wawrinka: il numero 8 del mondo cade sotto i colpi perfetti dell'americano Sandgren: in tre set lo statunitense dimostra di averne di più (6-2 6-1 6-4), approfittando anche del ritorno dopo mesi dello svizzero, sottopostosi di recente al doppio intervento al ginocchio sinistro. Supera il secondo turno anche il tedesco Alexander Zverev, che si è imposto sul connazionale Peter Gojowczyk per 6-1 6-3 4-6 6-3. Il sei volte vincitore a Melbourne Novak Djokovic, dopo aver regalato il primo match al francese Monfils, va di rimonta e conquista il passaggio del turno con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1, 6-3. Rimonta ben più difficile e affascinante quella di Dominc Thiem (numero 5 del tabellone), che invece era andato sotto di due set e batte l'americano Kudla dopo quasi 4 ore di gioco 6-7 (6) 3-6 6-3 6-2 6-3. Tra le donne, ecco un'altra sorpresa.



Dopo aver assistito all'eliminazione al primo turno di Venus Williams, sul cemento di Melbourne cade anche la numero 3 del mondo Garbine Muguruza. La spagnola si arrende a Hsieh in due set 6-7 (1) 4-6. Meno rumoroso ma comunque da segnalare anche il ko di Johanna Konta, sconfitta in due set dalla statunitense di origini croate Bernarda Pera. Nessun problema invece per la Halep, che nonostante la distorsione alla caviglia nel primo turno liquida con un doppio 6-2 Bouchard: ora c'è la Davis ai 16esimi. La Sharapova, numero 48, ha battuto in due set con il punteggio di 6-1, 7-6 (4) la lettone Anastasija Sevastova, che le ha dato del filo da torcere solo nel secondo set. Per la 30enne russa ci sarà Angelique Kerber, vincitrice nel 2016. Fatica, ma alla fine la spunta la francece numero 8 Garcia che batte in tre set la ceca Vondrousova per 6-7 (3), 6-2, 8-6.