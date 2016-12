Internazionali d'Italia: Serena Williams è tornata, Roma è ancora sua

15 maggio 2016

Serena Williams è tornata! La campionessa americana trionfa agli Internazionali d'Italia vincendo in due set il derby con Madison Keys: sulla terra del Foro Italico la numero uno del mondo si impone 7-6(5), 6-3 sulla giovane ma grintosa avversaria, aggiudicandosi il titolo Wta numero 70 della sua carriera, quarto a Roma, e interrompendo un digiuno lungo nove mesi: era infatti dallo scorso 23 agosto che la statunitense non alzava al cielo una coppa.

Con un'italiana si era inceppata e proprio in Italia è ripartita: Serena Williams non aveva più vinto titoli da quell'incredibile ko con Roberta Vinci. Al Foro Italico è tornata a farlo, dove aveva già trionfato altre tre volte. Niente da fare per la connazionale Keys, classe '95 e numero 24 del ranking, che strappa subito il serivzio all'esperta avversaria ma poi subisce il suo ritorno e perde il primo set al tiebreak, tenuto in equilibrio sino al 5-5. Nel secondo parziale Serena è brava a scappare sino al 5-2, poi Madison prova a tornare in partita ma è troppo tardi: dopo un'ora e 24 minuti va in archivio la finale femminile di Roma, la Williams ora può pensare con più ottimismo al Roland Garros.