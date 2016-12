Fed Cup: trionfo Repubblica Ceca, la Francia s'inchina

13 novembre 2016

La Francia piange, la Repubblica Ceca trionfa ancora. Nella finalissima della Fed Cup 2016 , sul veloce indoor del Rhenus Sport di Strasburgo, la coppia formata da Karolina Pliskova e Barbora Strycova batte in due set Kristina Mladenovic e Caroline Garcia , aggiudicandosi il punto decisivo nel doppio e consegnando alla loro Nazionale il trofeo per la quinta volta, terza consecutiva e decima se si considerano anche i successi della Cecoslovaccchia.

Il sogno della Francia, "killer" dell'Italia ai quarti, sfuma sul più bello. Per la quinta volta negli ultimi sei anni è ancora la Repubblica Ceca ad alzare il trofeo, stavolta dopo essere andata in svantaggio: dopo i punti firmati sabato dalla Pliskova (contro la Mladenovic) e dalla Garcia (contro un'acciaccata Kvitova), la Francia si era portata in vantaggio nella seconda giornata proprio grazie al secondo successo della Garcia (6-3, 3-6, 6-3 contro la Pliskova), ma ha poi gettato alle ortiche il match point con Alize Cornet (sconfitta 6-2, 7-6 da Barbora Strycova, sostituta dell'infortunata Kvitova).



Nel doppio decisivo, le padrone di casa Mladenovic e Garcia, già vittoriose quest'anno al Roland Garros, non si sono ripetute davanti ai propri tifosi: a spuntarla, infatti, sono state le cece Pliskova e Strycova, che dopo 2 ore e 8 minuti di gioco hanno chiuso la contesa con un doppio 7-5 e hanno scritto per la quinta volta il nome della Repubblica Ceca nell'albo d'oro della Federation Cup.