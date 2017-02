Fed Cup: Italia e Slovacchia sull'1-1

11 febbraio 2017

Si chiude in parità, 1-1, la sfida tra Italia e Slovacchia dopo la prima giornata del confronto valido per il World Group II di Fed Cup. Sulla terra rossa PalaGalassi di Forlì la squadra azzurra del capitano Tathiana Garbin parte bene col successo per 6-3, 6-1 di Francesca Schiavone contro la Schmiedlova mentre nel secondo match Sara Errani perde in tre set 2-6, 6-3, 6-4 contro la Sramkova. Domani gli altri due singolari e il doppio.

E' parità dopo i primi due singolari nel confronto del primo turno del World Group II di Fed Cup tra Italia e Slovacchia sui campi in terra rossa del PalaGalassi di Forlì. La squadra azzurra, capitanata da Tathiana Garbin, all'esordio assoluto nel ruolo, punta a risalire subito nel World Group principale e inizia al meglio questo scontro grazie al successo di Francesca Schiavone su Anna Karolina Schmiedlova. La veterana milanese si impone in due set 6-3, 6-1 in un'ora e 20 minuti contro un'avversaria chiamata in extremis al posto di Jana Cepelova.



Sconfitta invece Sara Errani che cede in tre set 2-6, 6-3, 6-4 in due ore di gioco alla 20enne Rebecca Sramkova. Nel primo set le giocatrici cedono il servizio in ben sei occasioni e l'azzurra chiude 6-2; nel secondo set la Sramkova va avanti 3-0, la Errani rimonta fino al 3-3 ma poi cede nuovamente e così la slovacca si impone 6-3 e forza il confronto al terzo e decisivo set. Qui c'è grande equilibrio, la Sramkova recupera subito il break perso per il 2-2, poi la svolta è nel nono game dove la Errani cede il servizio senza nemmeno mettere un punto e poi la slovacca chiude 6-4 dopo essersi vista annullare un primo match point.



Domani, domenica, si riparte a Forlì: salvo variazioni si parte alle 13 con le due numero uno, Errani e Cepelova, a seguire le due numero due, Schiavone e Sramkova; in chiusura il doppio tra Jasmine Paolini e Martina Trevisan e le slovacche Daniela Hantuchova e Rebecca Sramkova.