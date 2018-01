Aus Open, Nadal attacca: "Troppi tornei su superfici dure"

23 gennaio 2018

Nadal alza la voce. Dopo il ritiro per infortunio nel match contro Cilic, Rafa punta il dito contro chi gestisce il calendario dei tornei. "A questo punto mi risulta difficile immaginare in quali condizioni arriverò a fine carriera - ha tuonato lo spagnolo -. Chi gestisce il tennis non pensa che noi atleti abbiamo una vita dopo la carriera". "Non so se è il caso di giocare tutti questi tornei su superfici dure", ha aggiunto. "Non ho idea quale sia il problema, devo fare degli esami", ha invece spiegato sull'infortunio.