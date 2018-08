Tennis: Cincinnati non è più tabù per Djokovic

20/08/2018

Cincinnati non è più un tabù per Novak Djokovic. Il serbo ha spezzato la maledizione in finale contro Roger Federer vincendo l'unico Master 1000 che gli mancava in carriera. Sul cemento del Western & Southern Open Nole è riuscito ad alzare il trofeo al cielo dopo che in passato aveva perso 5 volte all'ultimo atto, nel 2008, 2009, 2011, 2012 e 2015. Djoko diventa così il primo in grado di firmare il "Career Golden Masters" (31 ora i tornei di questa categoria che si è aggiudicato).