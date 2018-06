Stoccarda, Federer infinito: Raonic steso in finale

17/06/2018

Roger torna e si prende tutto. Dopo aver riconquistato la vetta del ranking ai danni di Nadal, Federer ha vinto infatti la Mercedes Cup sull'erba di Stoccarda . Un trionfo agguantato battendo in finale il canadese Milos Raonic con il punteggio di 6-4, 7-6 (3) in 1 ora e 20 minuti di gioco. Per Federer è il 98esimo torneo vinto in carriera , il terzo titolo stagionale dopo il successo di Melbourne agli Australian Open e Rotterdam.

A Stoccarda il campione elvetico rientrava nel tour dopo 81 giorni di assenza, avendo saltato per intero la stagione sulla terra battuta. Un ritorno in grande stile, come di consueto. Grazie alla qualificazione per la finale ottenuta sabato, infatti, Federer si è anche garantito, da lunedì prossimo, il ritorno sul trono mondiale scavalcando Rafa Nadal. Per King Roger sarà complessivamente la settimana numero 310 in vetta, ennesimo record di una carriera straordinaria.



"È un grande ritorno per me", ha dichiarato Federer dopo la partita. "Sono molto felice di aver vinto questo torneo al mio terzo tentativo, vedremo se essere di nuovo numero uno mi darà una spinta", ha aggiunto lo svizzero con chiaro riferimento all'obiettivo principale della stagione: Wimbledon. "Penso di aver giocato molto bene nonostante la pausa. Forse sono stato migliore di Kyrgios sui punti importanti", ha concluso Federer, che non giocava un torneo ufficiale da metà marzo.