Federica Pellegrini sfila con un 'paint-kini'

24 settembre 2017

Federica Pellegrini e la passione per il mondo della moda, quando non è impegnata in piscina. La campionessa di nuoto ha sfilato con un costume dipinto a mano sulla passerella di Raffaella D'Angelo, che per la prossima estate lancia il 'paint-kini' a temi floreali. "Sempre troppo divertente cercare di sembrare una modella", ha scritto Fede su Instagram, postando il video della sfilata.