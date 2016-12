Rio 2016: Bolt, notte scatenata tra donne e balli sfrenati

22 agosto 2016

Notte hot per la leggenda della velocità Usain Bolt, che ha festeggiato i tre ori olimpici e anche il suo 30° compleanno. La versione online di 'Extra' ha pubblicato una serie di immagini del campione giamaicano che in discoteca bacia appassionatamente una donna conosciuta qualche ora prima, per poi scatenarsi al ritmo di hip hop e reggae, ballando, cantando e facendo da dj. In pista poi baci ed effusioni con un'altra ragazza, la carioca Jady Duarte.