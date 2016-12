Federer, stagione finita: lo svizzero salta Rio 2016

26 luglio 2016

Niente Olimpiadi per Roger Federer . Con un post sulla propria pagina Facebook , lo svizzero ha annunciato che non potrà scendere in campo alle Olimpiadi di Rio e per tutto il resto della stagione 2016 a causa di un infortunio al ginocchio : "Sono estremamente deluso - ha scritto - Per poter giocare altri due anni come è mia intenzione fare, devo dare al mio ginocchio il giusto tempo per guarire del tutto".

"Cari fan - scrive il 17 volte vincitore di Slam e numero 3 del mondo - sono estremamente dispiaciuto nell'annunciarvi che non sarò in grado di rappresentare la Svizzera ai Giochi olimpici di Rio e che resterò fuori anche per il resto della stagione. Considerando tutte le opzioni davanti e dopo essermi consultato con il mio staff medico e il mio team, ho preso la decisione, molto difficile per me, di chiudere anzitempo la mia stagione 2016, avendo bisogno di una più ampia riabilitazione dopo il mio intervento al ginocchio all'inizio di quest'anno. I medici mi hanno consigliato che se voglio giocare per un altro paio di anni, come ho intenzione di fare, devo dare il mio ginocchio e al corpo il giusto tempo per guarire del tutto. E' dura perdere il resto dell'anno - aggiunge Federer - tuttavia, il lato positivo è che questa esperienza mi ha fatto capire quanto sono stato fortunato in tutta la mia carriera, dove ho avuto a che fare con pochi infortuni. L'amore che ho per il tennis, la competizione, i tornei e, naturalmente, i tifosi rimane intatta. Sono sempre più motivato e convinto nel mettere tutte le mie energie per cercare di tornare più forte, sano e in forma per giocare un tennis d'attacco nel 2017. Grazie per il vostro continuo sostegno. Roger".