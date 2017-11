Tragedia nello sci: il discesista Poisson muore cadendo in allenamento

13 novembre 2017

Tragedia nello sci alpino. Il discesista francese David Poisson è morto cadendo mentre si allenava sulle nevi canadesi di Nakiska. A darne l'annuncio la Federazione transalpina con un messaggio del presidente, Michel Vion, e del direttore tecnico, Fabien Saguez: "Siamo devastati dalla notizia. Tutta la federazione è vicina alla famiglia". Poisson, 35 anni, aveva ottenuto il bronzo in discesa ai Mondiali del 2013, a Schladming.

Lo sci mondiale è sotto shock per la notizia che arriva dal Canada, dove Poisson stava preparando con la nazionale francese la gara di Coppa del mondo di Lake Louise del 25 novembre. Il messaggio di cordoglio della Federazione italiana sci: "Il Presidente federale, Flavio Roda, tutto il Consiglio federale, gli atleti, i tecnici e lo staff della FISI si stringono alla famiglia in lutto e sono particolarmente vicini alla Federazione francese, in questa giornata così dolorosa".