Sci: ufficiale, la Vonn torna in pista sabato

11 gennaio 2017

Lindsey Vonn ha rivelato che farà il suo atteso ritorno alle gare questo weekend ad Alternmarkt-Zauchensee, in Austria. La fuoriclasse americana gareggerà nella discesa libera femminile, in programma sabato 14 gennaio alle 10,45, due mesi dopo l'infortunio al braccio che l'aveva fermata l'11 novembre sulla pista di casa, a Vail, in Colorado.

La carriera della 32enne statunitense è stata messa a dura prova a novembre, a causa della frattura dell'omero del braccio destro avvenuta durante un allenamento in Colorado. La Vonn, al rientro dopo un intenso programma di riabilitazione, proseguirà nella sua corsa al record di gare vinte in Coppa del Mondo (86). E' attualmente ferma a 76.



"Le parole non possono descrivere quanto sono felice di poter tornare sulle piste questa settimana. - confessa la Vonn in esclusiva ai microfoni di Eurosport - Sono stati mesi davvero duri, conditi da più di 300 ore dedicate alla riabilitazione, ma rendermi conto di essere tornata ad essere veloce e poter tornare alle competizioni mi ripaga del gran lavoro svolto".



La Vonn ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un impressionante video, che diventerà un documentario di Eurosport trasmesso a febbraio, con tutte le tappe del recupero e della riabilitazione. Un lavoro costante e paziente, che ha avuto momenti difficili: per diverse settimane l'utilizzo del braccio e della mano destra sono stati fortemente limitati. Ancora oggi, dice la Vonn, "faccio fatica ad eseguire alcuni movimenti, come infilarmi i guanti. Ma riesco a fare la maggior parte delle cose".