Sci, slalom Aspen: imperiale Shiffrin, azzurre lontane

28 novembre 2015

Ad Aspen, in Colorado, tornano a sventolare le bandiere degli Stati Uniti vista la vittoria, la 15esima in slalom speciale, della beniamina di casa Mikaela Shiffrin. Un successo schiacciante che riscatta la deludente prova in gigante, rovinata dalla caduta all'ultima porta che l'ha provata di una vittoria scontata. Stavolta non ha sbagliato e ha chiuso con il tempo di 1'39"81, oltre 3 secondi meglio della slovacca Velez Zuzulova, seconda, e della svedese Hansdotter, terza.

Deludono le azzurre: dopo il terzo posto in gigante, Federica Brignone chiude 26esima rovinando nella seconda manche il quinto miglior tempo della prima. La migliore alla fine è Chiara Costazza, 16esima, mentre Irene Curtoni è 23esima. Nella classifica generale di Coppa del Mondo Mikaela Shiffrin comanda con 180 punti davanti a Federica Brignone, seconda a 163; terza Lara Gut con 150.