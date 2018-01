Sci: Paris secondo, in discesa trionfa ancora Feuz

27 gennaio 2018

Dominik Paris si prende il secondo posto nella discesa di Garmisch-Partenkirchen , in Germania, chiudendo alle spalle di uno stellare Beat Feuz e con lo stesso tempo dell’austriaco Vincent Kriechmayr. Il ritardo di 0”18 basta per lasciare alle spalle il norvegese Svindal, che chiude quarto prima di Hannes Reichelt e di Peter Fill. Sfortuna per Christof Innerhofer: l'azzurro cade da favorito, ma con un numero si rialza e chiude 13°.

Beat Feuz dopo aver trionfato nelle libere di Lake Louise e Wengen conquista anche la tappa tedesca sulla Kandahar con un 1’55”39 che gli consente di rispondere colpo su colpo ad Aksel Lund Svindal nella classifica di categoria. Per il norvegese arriva solo un quarto piazzamento con un ritardo di 0”28. Tra di loro l’austriaco Kriechmayr, partito forte per poi spegnersi, e l’azzurro Dominik Paris, che sporca leggermente la traiettoria sull’ultimo intertempo chiudendo con un ritardo di 0”18 dopo aver messo in discussione il primo posto. Arriva il secondo podio per l’azzurro in questa Coppa del Mondo dopo la vittoria sulla Stelvio. Meno bene Peter Fill, fino ad ora capace di brillare solo nelle gare di combinata, che deve accontentarsi di un sesto posto a 0”49 da Feuz.



La più grande delusione di giornata però è quella che arriva da Christof Innerhofer: dopo aver chiuso al primo posto entrambe le prove cronometrate sulla Kandahar, che in carriera gli aveva già sorriso due volte, rischia di cadere compromettendo la gara dopo il primo intertempo per poi riuscire solo parzialmente a recuperare sul primo posto. Termina in tredicesima posizione a 1”15 dallo svizzero Feuz.