Sci: fa troppo caldo, a rischio gare in Usa e Canada

15 novembre 2016

L'ondata di caldo che si è abbattuta sul Nord America a causa dell'anticiclone Nina ha messo a serio rischio le gare di Coppa del Mondo di fine novembre e inizio dicembre in Canada e negli Usa in Colorado, a Lake Louise e a Beaver Creek. La Federazione Internazionale Sci ha posticipato a domani il controllo neve, dopo del quale verrà presa una decisione in merito. Non sono a rischio, invece, le due gare donne di Killington, nel Vermont.

La situazione è complicata in Canada, dove si dovrebbe scendere in pista i prossimi 26 e 27 novembre nelle prime due gare veloci della stagione maschile. Sulla "Men's Olympic" di neve ce n'è poca e le alte temperature del giorno permettono il funzionamento dell'impianto di innevamento artificiale solo a tarda notte. Le speranze che arrivi il freddo intenso sono poche. Il meteo prevede temperature in discesa già da qualche giorno, e gli organizzatori si stanno impegnando per salvare le competizioni, ma nei fatti la situazione sulla pista canadese continua ad essere complicata.



Va ancora peggio in Colorado, dove dovrebbero essere ospitate un'altra discesa, un superG e un gigante maschili, nel week-end successivo: le temperature superano i 10 gradi, durante il giorno. Nina rischia di mettere così in ginocchio l'avvio di stagione della Coppa del Mondo.