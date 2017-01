Sci, discesa Garmisch: squillo Ganong, Fill terzo

27 gennaio 2017

Ancora una volta un azzurro sale sul podio in una disciplina veloce. Sulle nevi tedesche di Garmisch è Peter Fill a chiudere terzo alle spalle di un sorprendete Ganong e di Jansrud. Il norvegese, in virtù del secondo posto odierno, sale in vetta alla classifica di Discesa staccandolo di 3 punti l'italiano. Solo decimo tempo (+1"21) per il vincitore di Kitzbuehel, Dominik Paris. A contraddistinguere la prova di Garmisch sono state però le numerose cadute: tra i diversi atleti usciti anticipatamente, spaventosi sono gli incidenti occorsi all'americano Nyman e al francese Moine, trasportati al più vicino ospedale in elicottero.