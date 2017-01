Sci, CdM: Innerhofer primo nelle prove di discesa a Santa Caterina

26 dicembre 2016

Christof Innerhofer è il più veloce nella prima ed unica prova cronometrata in vista della discesa di Coppa del mondo di S. Caterina Valfurva , che si terrà sulla pista intitolata alla campionessa locale Deborah Compagnoni, mercoledì 28 dicembre. L'azzurro ha completato il percorso in 1'43”33, precedendo il tris di austriaci composto da Matthias Mayer, Hannes Reichelt ed Otmar Striedinger , poi squalificati per il salto di una porta.

Per effetto di queste sanzioni, il secondo di giornata è lo svizzero Carlo Janka in 1'45”08, mentre il terzo è il francese Adrien Teaux in 1'45”28. Beneficia della squalifica agli austriaci anche Mattia Casse, che aveva fatto segnare l'ottavo tempo (1'45”38), e alla fine si ritrova quarto. Dodicesimo tempo (1'45”71) per Dominik Paris, terzo nel 2014 e deciso a fare risultato anche nella gara di mercoledì, mentre Peter Fill è ancora più attardato con il suo 1'46”38.



Confortante il risultato cronometrico di Innerhofer, che, nonostante i postumi di una tendinite, ha staccato Mayer di 1”32 centesimi su una pista molto difficile come quella valtellinese, con la quale ha una sorta di conto in sospeso dopo l'episodio di un anno fa, quando fece centinaia di metri a 150 km/h con il palo di una porta che aveva sradicato conficcato sulla schiena. "Sarebbe bello tornare sul podio dopo 10 mesi - ha detto Innerhofer dopo la prova - La pista mi piace, sono a posto con la testa e i materiali, quindi ci proverò", ha detto l'altoatesino, rilanciando le speranze di podio della pattuglia azzurra di velocità.



La tre giorni di gare di Santa Caterina Valfurva si aprirà con il Super G maschile che recupera la prova di Lake Louise, cancellata a fine novembre. Sia per questa prova che per la discesa di mercoledì, i favoriti restano i norvegesi con Jansrud in testa, anche se nella discesa hanno ottime chance l'austriaco Mayer e il francese Theaux. Dopo la prova di mercoledì è prevista la combinata, giovedì, con il re di Coppa del Mondo Marcel Hirscher protagonista.