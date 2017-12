16 dicembre 2017

Norvegia imbattibile sulla Saslong . Nella discesa in Val Gardena capolavoro di Svindal che ha preceduto di 59 centesimi il connazionale Jansrud. Beffa azzurra per Innerhofer e Paris che hanno sfiorato il podio rispettivamenti quinto e sesto (a parimerito con Baumann). Terzo posto che è andato all'austriaco Franz. Delusione per Peter Fill che ha rotto uno sci sull'atterraggio del salto e ha chiuso a +3.35 di ritardo.

Oggi non c'era nulla da fare contro Aksel Lund Svindal. Il norvegese è stato praticamente perfetto, lo dimostranno anche i distacchi che ha inflitto sulla Saslong. Più di mezzo secondo al suo compagno Jansrud, 85 centesimi all'austriaco Franz che ha chiuso il podio. Un sabato sfortunato per l'Italia anche se il quinto posto di Innerhofer è da accogliere con entusiasmo. Un bellissimo segnale per il futuro, un piazzamento che vale come una vittoria vista la forma fisica non delle migliori. Sesta posizione per Paris a parimerito con Baumann a un secondo e sedici centesimi di ritardo.



Grande delusione per Peter Fill che nella parte alta, sull'atterraggio del salto ha preso un sasso e ha danneggiato lo sci. Il vincitore della Coppa del mondo degli ultimi anni ha così dovuto tirare il freno chiudendo a oltre tre secondi dalla vetta. Al traguardo il gesto di stizza con il lancio dello sci a terra: "Mi scuso", ha poi detto a freddo.