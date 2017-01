Sci: Lindsey Vonn è vicina al rientro

9 gennaio 2017

Quattro giorni fa è tornata sugli sci e ora Lindsey Vonn già scalpita per tornare il prima possibile alle gare. La forte sciatrice statunitense sta recuperando dalla rottrura dell'omero rimediata a inizio novembre ed è pronta a volare in Europa per raggiungere le colleghe. Lindsey potrebbe gareggiare già a Garmisch dove sono in programma una discesa e un super G il 21 e il 22 gennaio. Altrimenti rientro rimandato a Cortina una settimana più tardi. Sicuramente la Vonn è la grande attesa per i Mondiali in programma dal 6 al 19 febbraio a St. Moritz.



Intanto le sensazioni sono positive come ha più volte annunciato lei stessa con post su Instagram. L'ultimo con lei al cancelletto di partenza per una prova di super G: "Sto facendo progressi".