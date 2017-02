Mondiali di sci, Goggia: "Ho sbagliato, ma non sono delusa"

10 febbraio 2017

E' dispiaciuta, ma non si abbatte Sofia Goggia , come quel paletto che le è costato una probabile medaglia in combinata. L'azzurra è uscita quando era prima dopo la libera e racconta. "Ho abbattuto il palo, mi si è girato il polso e il bastone mi si è impuntato sugli sci, è stata una frazione di secondo e non sono riuscita a riprendere la traiettoria". Poi la giovane bergamasca spiega: "La sfortuna non esiste, è stato un mio errore".

Per Sofia molto dispiacere, ma anche una consapevolezza: "Non ho avuto neanche il tempo di realizzare, mi dispiace, ma non sono delusa da me stessa come in super G, sono stata me stessa in tutte e due le manche. Nessun rimpianto e guardo avanti. Tutte nelle prime sei porte facevano fatica e con la discesa abbassata i distacchi erano molto contenuti, ma era così per tutte e si poteva fare. Io sono partita per provarci, l'errore ci sta".



"Non avevo pressioni - aggiunge la Goggia - a questo giro nonostante fossi prima dopo la discesa. È andata così, punto e ora si pensa alla libera. Ho ancora delle cose su cui lavorare, specie nella prima parte e nel salto. Oggi la mia discesa è stata discreta e per questo cercherò di partire libera di testa. La pista si pulirà e il fondo sarà durissimo, cercherò di spingere ogni curva allo sfinimento".