Goggia: "Pronta a dare tutto in combinata"

9 febbraio 2017

Non è abbattuta, ma determinata. La delusione per il Super G è ormai alle spalle e Sofia Goggia ha ancora tre cartucce da sparare. Ai Mondiali di St. Moritz c'è subito la combinata per il riscatto: "Mi sono guardata dentro e credo di aver capito come gestire le emozioni di questi giorni. Anche per domani una cosa è certa: io darò tutto".



C'è la manche di slalom da affrontare: "Vediamo se mi alzo con il piede giusto per lo slalom: la combinata è una gara a sè stante rispetto alla discesa di domenica e non va presa solo come una sorta di gara preparazione e dunque io la prendo per quello che è".



In mattinata l'azzurra ha chiuso con il settimo tempo la prova cronometrata della discesa: "È una bella pista con tutte queste gobbe e con questi salti. Quando sono scesa ho trovato il sole. Tutta un'altra cosa rispetto alla prima prova in cui la visibilità è stata un problema. Come sempre - ha spiegato - bisogna attaccare e trovare il ritmo giusto e il giusto equilibrio nei passaggi in cui si deve spingere di piu' e in quelli dove non si deve rischiare troppo. In piu', passaggio dopo passaggio la neve a questa quota diventa più adatta a me e le cose migliorano".



In 1.33.37 la slovena Ilka Stuhec, leader della classifica di disciplina, è stata la più veloce. La slovena ha dimostrato di trovarsi più di tutte a suo agio sui difficili grandi dossi della pista elvetica.



Secondo tempo per la svizzera Fabienne Suter in 1.33.90 e terzo per la austriaca Christine Scheyer in 1.34.17. Miglior azzurra è stata Sofia Goggia, settima in 1.34.52 e subito davanti alla svizzera Lara Gut mentre la statunitense Lindsey Vonn ha chiuso con il 4/o tempo. Decisamente più indietro sono finite Elena fanchini, Elena Curtoni, Federica Brignone e le altre azzurre. La prova e' partita in ritardo per un banco di nebbia a metà tracciato, le condizioni di visibilta' poi sono progressivamente migliorate.