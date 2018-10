Sci, rottura del malleolo per la Goggia

20/10/2018

Brutta, bruttissima, notizia per Sofia Goggia e per lo sci italiano. L'azzurra con la caduta in allenamento a Hintertus si è fratturata il malleolo peronale destro. Questo l'esito degli esami strumentali a cui è stata sottoposta a Milano dalla commissione medica della Fisi. Una tegola pesantissima per Sofia che non potrà tornare sugli sci prima del nuovo anno, il suo ritorno infatti è previsto per gennaio 2019, ma la stagione è praticamante compromessa prima ancora di iniziare.



L'incidente è avvenuto venerdì in Austria dove stava preparando il gigante di Solden della prossima settimana, primo appuntamento della Coppa del mondo.



GOGGIA: "STAGIONE RIDIMENSIONATA"

"Sono dispiaciuta per questo incidente di percorso, chiaramente mi costringe a ridimensionare un po' gli obiettivi per i quali mi ero mossa finora, è un discorso che riguarda più il periodo a breve termine che a lungo termine. Chiaramente non è una situazione facile, però si tratta di un infortunio abbastanza semplice nel senso che necessito solamente di rispettare i tempi di guarigione biologici dell'osso, devo essere brava a muoverlo un pochino per non bloccare completamente la caviglia. Avrò cinque giorni di stop completo in cui programmerò al meglio la riabilitazione, cercherò di guarire nel miglior modo possibile e nel tempo giusto, dovrò avere un fisico perfetto quando rimetterò gli scarponi"