Corsa e dieta - Le proteine: perché sono importanti per i muscoli di chi corre

8 maggio 2018

I muscoli servono a correre, a proteggere la colonna vertebrale, a dare stabilità al nostro passo, a tenere alto il nostro metabolismo e a contenere utili scorte di glicogeno. Una buona muscolazione è dunque premessa indispensabile alla prestazione sportiva. Esistono atleti più potenti e altri più agili: la storia della maratona ha visto primeggiare sia gli uni che gli altri.



E’ quindi di primaria importanza capire come proteggere la propria massa muscolare con un’alimentazione adeguata. Il primo fattore, fondamentale, è l’assunzione proteica. Il nostro corpo può trasformare le proteine in zuccheri e gli zuccheri in grassi, ma non può mai costruire proteine partendo dagli zuccheri. Ciò significa – in parole povere – che noi possiamo costruire muscolo solo con le proteine assunte con l’alimentazione quotidiana, e che se questa non è sufficiente a coprire il nostro turn-over naturale, possiamo andare incontro a seri problemi.



Non disporre di proteine vuol dire non avere la materia prima che costituisce il muscolo (i filamenti di actina e miosina). Significa perciò essere costretti a costruire muscoli fragili, come farebbe un muratore cui dicano di costruire una casa senza poi fornirgli i mattoni per fare le pareti. Garantirsi un apporto proteico quotidiano sufficiente è dunque molto importante, ma non è per l’atleta sempre così facile.