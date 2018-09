Nazionale: Balotelli acciaccato, solo rifinitura

08/09/2018

L'esordio in Nations League contro la Polonia ha portato in dote solo un pareggio per la Nazionale , ma Mancini ha voluto ringraziare con un tweet i 24mila tifosi accorsi a Bologna. Il ct sta pensando alle mosse per affrontare il Portogallo e un dubbio riguarda Balotelli , criticato e acciaccato. SuperMario - vistosamente zoppicante - si è sottoposto a una risonanza e non si è allenato con il resto dei compagni scesi in campo al Dall'Ara.

Come riporta il nostro inviato a Coverciano, Simone Malagutti, esiste un dubbio riguardo le condizioni di Balotelli. L'attaccante, uscito a metà ripresa per far posto a Belotti contro la Polonia, doveva andare al campo di allenamento con gli altri compagni, ma si è sottoposto a una risonanza dalla quale è tornato zoppicando un po'. Ha svolto solo un lavoro di rifinitura e la sua disponibilità per la trasferta in Portogallo è da valutare.

SEQUESTRATI STRISCIONI A TIFOSI POLACCHI

Tifosi polacchi schedati perché volevano entrare senza biglietto, cortei non autorizzati bloccati sul nascere, risse sventate e striscioni sequestrati perché contenevano frasi discriminatorie, probabilmente di natura omofoba. Le forze dell'ordine, circa 250 agenti, tra cui le Unità operative di pronto intervento (Uopi) impiegate anche per l'antiterrorismo, hanno avuto un bel da fare per contenere la tifoseria polacca, che ha assistito al match del Dall'Ara tra la nazionale biancorossa e l'Italia.



Secondo i dati della Questura di Bologna erano 1.366 i polacchi arrivati dall'estero, oltre 600 invece quelli residenti in Italia. Il monitoraggio della tifoseria e' cominciato gia' nei giorni precedenti alla partita, con l'aiuto di due agenti della polizia polacca. Nel pomeriggio di ieri un corteo di un centinaio di ultra', che si erano radunati in piazza Maggiore per dirigersi allo stadio, e' stato interrotto dalla polizia. Mentre a ridosso della partita una quarantina di tifosi senza biglietto sono stati identificati e 'tenuti buoni' in un'area esterna al Dall'Ara per tutto il corso del match. Qualche tensione alla stazione ferroviaria, dove una ventina di polacchi stava cercando di salire su un treno pur non avendo il biglietto. Due, invece, le risse segnalate. La prima attorno alla mezzanotte in un pub di via Righi, l'altra in un bar di via Ferrarrese: in entrambi i casi all'arrivo degli agenti i tifosi si erano gia' dileguati. Non ci sono stati ne' arresti ne' denunce, ma ad alcuni ultra' polacchi provenienti dall'estero sono stati sequestrati striscioni con frasi discriminatori