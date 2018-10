Italia, nuovo volto con l'Ucraina: debutta Barella, Bernardeschi falso nueve

09/10/2018

Tra un acciacco e l'altro la Nazionale si sta preparando per la sfida amichevole di Genova contro l'Ucraina. L'assenza di centravanti abili e arruolabili costringerà il ct Mancini a sperimentare nuove soluzioni con lo juventino Bernardeschi provato come falso nove affiancato da Insigne e Chiesa. Possibile esordio in azzurro per Barella e ballottaggio in porta con Donnarumma favorito sull'ex Genoa Perin. Torna anche Verratti.