Nations League: Balo, tribuna amara al Da Luz

10/09/2018

La faccia è seria, difficile capire se più concentrata sulla partita o più amareggiata. Di certo non può non fare impressione Mario Balotelli sulle tribune del Da Luz, a Lisbona, spettatore non certo felice di Portogallo-Italia. Roberto Mancini, che lo aveva riportato in Nazionale, lo ha escluso dalla seconda partita degli azzurri in Nations League dopo la prova scarsamente esaltante contro la Polonia. E lui, SuperMario, non può fa altro che aspettare che torni il suo turno per provare a riconquistare la fiducia del ct...