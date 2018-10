Italia, Biraghi e il 13 per Astori: "Sono in Nazionale grazie a lui"

14/10/2018

Nel momento della gioia per l'importantissimo gol realizzato contro la Polonia, segnato in pieno recupero, il viola Cristiano Biraghi ha indicato il cielo, facendo il segno '13' con le mani. Una dedica allo scomparso Davide Astori, indimenticato capitano della Fiorentina e dell'Italia. Poi nel post partita parole bellissime per il suo ex compagno: "Astori è parte di me come tutti i miei compagni della Fiorentina e tutti quelli che hanno giocato con lui. Avendolo vissuto in prima persona ci ha toccato di più. La dedica va a lui perché è grazie a lui se sono qui, i suoi insegnamenti mi hanno dato tantissimo".