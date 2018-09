Inter, ansia per Vrsaljko: "Ho sentito pizzicare il ginocchio"

11/09/2018

Dalla notte di Nations League e in particolare da Spagna-Croazia (clamorosa vittoria della Roja per 6-0) arrivano notizie preoccupanti per l'Inter, che rischia di perdere Sime Vrsaljko. Al 20esimo minuto del primo tempo il terzino nerazzurro e della nazionale di Dalic ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per un infortunio al ginocchio ed è stato sostituito dal napoletano Marko Rog.