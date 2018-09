Nations League: Spagna-Croazia 6-0, Asensio trascina la Roja

11/09/2018 di CESARE ZANOTTO

LA PARTITA

Se la notte di Wembley - seppure brillante - non poteva ancora raccontare troppo sulla Spagna di Luis Enrique, questo roboante 6-0 alla Croazia conferma che la nuova Roja ha innanzitutto una fame esagerata dopo un Mondiale a dire poco deludente. E' infatti l'atteggiamento in campo la prima, grande, differenza tra le due squadre. Da una parte i padroni di casa, che una volta trovato il vantaggio spingono a tutta sull'acceleratore senza risparmiarsi mai; dall'altra i vice-campioni del mondo - con la pancia un po' piena - che una volta sotto nemmeno fingono di lottare, venendo così travolti in modo imbarazzante. Perché si può certamente perdere, ma anche il modo in cui avviene una sconfitta fa tutta la differenza del mondo. C'è poi da considerare l'aspetto fisico, con i croati che dopo 20 minuti smettono di correre lasciando l'intero campo agli avversari.



Il paradosso è che la primissima parte della sfida pende tutta in favore degli uomini di Dalic, pericolosi con Rakitic (5'), Santini (14') e Perisic (17'). La Spagna lascia fare e quando passa all'azione non attende più troppo come nel recente passato, quando un eccessivo palleggio finiva per diventare prevedibile. Con Luis Enrique le verticalizzazioni sono immediate, così come i cambi di campo. E così arriva il vantaggio di Saul, con Carvajal che riceve una palla da sinistra prima di crossare subito al centro per il perfetto inserimento del centrocampista dell'Atletico: colpo di testa in terzo tempo e 1-0 Roja, seguito dal bis di Asensio grazie a un sinistro da fuori dopo una palla persa dei croati (33'). Il gioco riprende ma solo per modo di dire, visto che ancora Asensio, pochi secondi dopo, rientra sul mancino senza la minima opposizione: la sfera colpisce la traversa e sbatte sulla schiena di Kalinic per il 3-0 al minuto 35.



La ripresa è ancora più semplice per la Spagna, che si diverte e fa spettacolo tra l'entusiasmo generale. Il 4-0 di Rodrigo è innescato da una bellissima verticalizzazione di Asensio (49'), mentre la momentanea manita ha la firma di capitan Sergio Ramos con l'immancabile colpo di testa (57'). A chiudere i conti è infine Isco, sempre su assist di Asensio, che al 70' controlla regalmente in area prima di colpire con il destro. Una meraviglia anche per Luis Enrique, che ha portato quel fresco entusiasmo ormai assente in un gruppo che aveva vinto tutto. Si tratta di motivazioni: quelle che hanno spinto la Croazia fino alla finale di un Mondiale. Motivazioni che stasera - per i vari Modric, Rakitic, Perisic, Brozovic - erano pressoché pari allo zero.