Test MotoGP: il primo ruggito è di Pedrosa, Rossi 6°

28 gennaio 2018

La stagione della MotoGP è iniziata con i test in Malesia, sul Sepang International Circuit dove il più veloce in questa prima giornata è stato Daniel Pedrosa che con la sua Honda ha chiuso con un 1’59.427 che è stato il miglior tempo. Secondo l'italiano Andrea Dovizioso che con la Ducati è arrivato a soli 0.343 dallo spagnolo. Loro i più veloci in una giornata contraddistinta da una forte pioggia nella prima parte, per poi andare a scemare nella seconda parte con la pista ad asciugarsi per permettere giri più veloci. Terzo, quarto e quinto tempo per altre tre Ducati, quella dello spagnolo Lorenzo (+0.375), poi l’italiano Petrucci (+0.696) e l’australiano Miller (+0.751). Da segnalare che soltanto Pedrosa, Dovizioso e Lorenzo sono riusciti a scendere sotto i due minuti.



Valentino Rossi con la sua Yamaha ha chiuso con il sesto tempo (+0.806) ma al termine della sessione, che per tre quarti l’aveva visto con il miglior tempo, ha voluto comunque esprimere la sua grande soddisfazione: “Non ricordo nel 2017 un giorno di test così positivo, mi lamentavo sempre. Abbiamo provato un telaio che riprende quello del 2016, e abbiamo anche due motori da provare che vanno davvero molto bene. Parliamo soltanto del primo giorno di prove, ma sono molto ottimista perché con questo telaio mi sento meglio e spingendo raggiungo una buona velocità. Sono felice che la base della moto sia quella del 2016, a novembre abbiamo fatto un buon lavoro”. Completando il quadro delle prime dieci posizioni, al settimo posto ecco la Honda del campione del mondo Marc Marquez (+0.863), ottavo il francese Zarco con la Yamaha (+0”994) e in nona posizione la Honda di Crutchlow (+1.095). Decimo Espargaro (+1.141) con la Ktm.