Rossi, emozione Le Mans: provata la Mazda 787B che vinse nel 1991

10 luglio 2015

Che Valentino Rossi abbia una grande passione per le auto non è un mistero. E dopo aver provato il brivido della Formula 1 e dei rally, ha scoperto anche l'emozione di guidare una vettura prototipo. Non una delle auto che partecipano ai vari campionati endurance, ma un autentico mostro: la Mazda 787B che nel 1991 ha vinto la 24 Ore di Le Mans. Lo ha fatto in occasione del festival dei motori di Goodwood ed è stato subito amore.