Pagelle GP Australia: Marquez è il solito fenomeno

MARC MARQUEZ – VOTO 10

Prima controlla il gruppo, poi lo molla e vola verso il podio alto per evitare rischi accessori. Nella mischia è il solito fenomeno e quando decide di scappare lo fa con agilità imbarazzante. A Phillip Island Marc ha messo le mai sul quarto titolo mondiale, il tutto alla quinta stagione in MotoGP.



VALENTINO ROSSI – VOTO 9

Torna finalmente sul podio dopo l’incidente di fine agosto. A 38 anni si diverte come un matto a lottare con una concorrenza assai più giovane. Perde il treno per la vittoria nel duello prolungato con Zarco, ma i numeri di Phillip Island sottolineano che talento e fame sono intatti.



MAVERICK VINALES – VOTO 8

E’ il pilota della Yamaha in lotta per il mondiale ma becca dall’anziano vicino di casa. Bravo nel corpo a corpo ma gli manca ancora qualcosa nei momenti decisivi della gara. Infatti Rossi lo frega in volata.



JOHANN ZARCO – VOTO 8

E’ una velocissima chicane mobile che la concorrenza si ritrova ad affrontare per tutta la gara. Lo stile di guida è spettacolare e allo stesso tempo al limite. Si tratta della vera rivelazione del 2017.



CAL CRUTCHLOW – VOTO 7

Si sveglia troppo tardi, altrimenti avrebbe potuto fare un pensierino anche al podio. Il suo rendimento è comunque inferiore rispetto alla passata stagione



ANDREA IANNONE – VOTO 7

La prestazione positiva di Motegi sotto la pioggia ha trovato conferma parziale anche sull’asfalto asciutto di Phillip Island. Ha lottato a lungo con il gruppo dei migliori prima del calo negli ultimi chilometri.



DANI PEDROSA – VOTO 4,5

Il confronto con Marquez diventa imbarazzante. Inconsistente fino alla volata che gli ha permesso di battere Dovizioso.



ANDREA DOVIZIOSO – VOTO 5

Affonda clamorosamente con la Ducati dopo la festa di una settimana fa in Giappone. Qualche difficoltà era stata messa in preventivo, certamente non una domenica fallimentare come quella appena trascorsa.

La speranza mondiale è morta all’alba.