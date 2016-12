MotoGP, Zarco firma per il 2017 con la Yamaha Tech 3

14 luglio 2016

Sedotto e abbandonato dalla Suzuki, Johann Zarco salirà comunque in MotoGP. Il 25enne francese campione in carica della Moto2 correrà con una Yamaha del team Tech 3. L'annuncio è stato fatto al Sachsenring. "Farò del mio meglio per prepararmi al massimo perché penso che sia più che possibile ottenere ottimi risultati in MotoGP dopo la mia lunga esperienza nella classe intermedia”, ha commentato il pilota di Cannes, che ha firmato un contratto annuale.