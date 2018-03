MotoGP, tutto pronto per il via. Marquez: "In Qatar in tanti competitivi"

13 marzo 2018

"Sono davvero felice che la prima gara sia finalmente arrivata. Sembra che sarà una stagione molto competitiva, a partire dal Qatar". Marc Marquez, campione del Mondo in carica con la Honda, non vede l'ora che sia venerdì, primo giorno "ufficiale" della nuova stagione di MotoGP. Si parte dal Qatar. "Dopo aver provato qui recentemente, sappiamo che ci sono molti piloti che sono già molto veloci, in appena 2-3 centesimi, quindi la gara potrebbe essere eccitante e domenica tutto può succedere" ha dichiarato lo spagnolo.

"Abbiamo lavorato bene durante i test invernali e ora non vediamo l'ora di iniziare. Il round del Qatar è unico rispetto agli altri del calendario - ha spiegato Marquez - e siamo consapevoli che non è uno dei più facili per noi".



"Tuttavia, durante i test ci siamo concentrati sul cercare di avvicinarci il più possibile al ritmo dei nostri avversari con le gomme usate, e al momento non siamo così lontani. Sarà una lunga stagione e continueremo a lavorare sul setup della nostra moto per cercare di sfruttare al meglio ogni situazione nel giorno della gara", ha concluso il campione del Mondo in carica.



