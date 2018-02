MotoGP: Marc Marquez rinnova con la Honda fino al 2020

26 febbraio 2018

"Sono entusiasta di continuare a correre per il team ufficiale Honda nella classe MotoGP - ha detto Marquez - Sono orgoglioso di essere un membro della famiglia Honda e apprezzo il modo in cui Honda e il team fanno sempre del loro meglio per fornirmi tutto ciò di cui ho bisogno". "Vorrei anche ringraziare tutti coloro che mi hanno dato un sostegno così caloroso nel corso degli anni - ha aggiunto -. I primi due test ufficiali sono andati bene e, con il mio contratto rinnovato, posso concentrarmi sulle corse nella nuova stagione". "Continuerò a divertirmi, a condividere la mia gioia con tutti e fare del mio meglio per raggiungere i nostri obiettivi condivisi - ha concluso lo spagnolo numero 93 -. Grazie!".



Soddisfatta anche la Honda, che in poco tempo è riuscita a raggiungere un accordo col pilota, anticipando tutti. "Marc ha dato a Honda molti titoli - ha spiegato Yoshishige Nomura, presidente della casa giapponese -. Siamo stati in grado di annunciare il rinnovo del contratto in una fase così precoce".



Niente da fare, dunque, per le pretendenti al campione del mondo, Ducati e Ktm in testa. La sua voglia di continuare a vincere ha prevalso su nuove possibili sfide.