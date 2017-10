MotoGP San Marino, Petrucci a cannone nelle Libere 2

È Danilo Petrucci il pilota più veloce nel venerdì di prove libere del GP di San Marino. Il ternano della Ducati Pramac chiude la FP2 in 1'33''231 , tenendosi alle spalle la Yamaha di Vinales (dietro di appena 5 millesimi) e la Ducati ufficiale di Dovizioso (+ 0''063). Quarto e quinto tempo per le Honda di Pedrosa (+ 0''115) e Marquez (+ 0''244), con quest'ultimo che è stato protagonista di una caduta e che ha poi rinunciato all'attacco al tempo.

Più forte della febbre e del raffreddore che lo hanno colpito nella giornata di giovedì, Petrucci centra il miglior crono assoluto e conferma l'alta competitività della Desmosedici sul tracciato romagnolo. Gli altri big, in ogni caso, sono tutti lì: Vinales torna a spingere dopo una mattinata poco brillante e si ritrova col secondo tempo praticamente incollato a Danilo, mentre il leader del mondiale Andrea Dovizioso accusa meno di sei centesimi dallo spagnolo della Yamaha.



Scendendo fino alla decima posizione (in cui spunta un sorprendente Tito Rabat), i piloti sono racchiusi in poco più di mezzo secondo: gli ufficiali Honda stampano il 4° e 5° crono, seguiti a ruota da Crutchlow, dalla wild card Pirro con la terza Ducati ufficiale, da Jorge Lorenzo e da un ottimo Andrea Iannone.



Da sottolineare, tuttavia, che mentre tutti hanno ottenuto il loro miglior tempo nel finale di sessione, montando le gomme per il time attack, l'1'33''475 di Marquez è venuto fuori a metà del turno, con lo spagnolo che è poi scivolato e ha preferito risparmiare le gomme, tenendo in canna il potenziale colpo del ko. L'impressione è che il campione del mondo in carica abbia nel polso il tempo da pole position.



Inaspettatamente fuori dalla top 10 le due Yamaha Tech 3 di Zarco (12°) e Folger (17°), che però dovrebbero poter sfruttare una FP3 asciutta per tentare l'accesso diretto in Q2.



Al termine della sessione tutti i piloti hanno testato la nuova procedura del flag to flag (quella "a lisca di pesce" già provata a Silverstone) e non tutto è filato liscissimo al momento del cambio moto, complice una pit lane decisamente più stretta rispetto a quella britannica. Le previsioni del tempo per la gara non sono buone e visto l'alto rischio di pioggia anche questi dettagli potrebbero fare la differenza.